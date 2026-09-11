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#Polar

La Honte

Arttu Tuominen

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Sur Internet, personne n'est vraiment ce qu'il prétend être. . Dans la petite ville finlandaise de Pori, Laura, treize ans, disparaît sans laisser de traces. Linda Toivonen, inspectrice à la brigade criminelle et mère célibataire, découvre que l'adolescente échangeait avec des hommes plus âgés sur un réseau en ligne aussi opaque qu'inquiétant. A mesure que l'enquête progresse, Linda s'aperçoit que d'autres jeunes filles ont disparu dans des circonstances similaires, et une angoisse obsédante s'empare d'elle : et si sa fille était la prochaine sur la liste ? "L'intrigue, ainsi nouée entre les deux drames, donne au roman une épaisseur émotionnelle passionnante". LA CROIX Né en Finlande en 1981, Arttu Tuominen est ingénieur environnemental. Son premier roman, Le Serment, a reçu le Grand Prix finlandais du meilleur polar 2020 et a été finaliste du très prestigieux prix Clé de verre 2021 du meilleur polar scandinave. La Revanche a reçu le prix Palle-Rosenkrantz du meilleur roman policier, décerné par l'Académie danoise des auteurs policiers. Traduit du finnois par Claire Saint-Germain

Par Arttu Tuominen
Chez Points

|

Auteur

Arttu Tuominen

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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La Honte

Arttu Tuominen trad. Claire Saint-Germain

Paru le 11/09/2026

408 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041430055
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