Dompter son destin

Une fois de plus, mon monde a été réduit en cendres par le destin. Pendant des années, j'ai vécu avec un vide glacial au fond de moi, incapable de me souvenir de la vie que j'avais avant de rejoindre la meute de mon enfance. Et au moment précis où les secrets de mon passé allaient enfinêtre révélés, tout a basculé. La seule personne capable de m'aider à retrouver mes souvenirs m'a été arrachée. Et avec elle... mon âme soeur, Bodey. Mais ceux qui pensaient pouvoir me briser ont commis une terrible erreur. Au coeur de ma douleur, une louve primale s'est éveillée. Sauvage. Implacable. Déterminée à récupérer ce qui m'a été volé et à protéger mon peuple à tout prix. Ma détermination est inébranlable. Je ferai tout pour récupérer mon compagnon et défendre ceux qui comptent pour moi. Même si pour ça, je dois courir au-devant du danger. Les dés sont jetés et rien ni personne ne m'empêchera de faire payer ceux qui m'ont dupée. Une conclusion explosive mêlant proximité forcée, mâle taciturne, âmes soeurs et métamorphe royale.