Un remarquable synthèse sur quinze siècles d'histoire de la paysannerie européenne, nourrie d'expériences et de savoirs. A partir du matériau accumulé pour sa série documentaire Le Temps des paysans (Arte, 2024), Stan Neumann invite le lecteur à parcourir quinze siècles d'histoire de la paysannerie européenne - de la fin de l'Empire romain à nos jours, des plaines du Pô à l'Irlande, de la Roumanie au bocage normand. Au-delà des clichés et des mythes, le livre rassemble les fragments singuliers de cette histoire encore méconnue. Les peines, les rêves, les solidarités et les luttes contre tous les accapareurs du travail et de la terre esquissent une vision paysanne du monde en quête de justice, de dignité, de liberté. Les aspirations paysannes millénaires résonnent plus que jamais avec les nôtres, traversées par une même question : celle de la terre et de son usage. Stan Neumann Né à Prague en 1949, il est auteur et réalisateur de nombreux films documentaires dont La langue ne ment pas, une adaptation des journaux de Victor Klemperer (Arte, 2024), Austerlitz, adapté de l'oeuvre de G. W. Sebald (Arte, 2015 et la série Le Temps des ouvriers (Arte, 2020).