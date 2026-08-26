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#Essais

Le petit livre pour parler de l'intimité et du consentement

Nadège Larcher, Sandra Laboucarie, Clotka

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Un Petit livre pour les 7-11 ans sur l'intimité et le consentement, notions qui concernent TOUS les enfants, et sont au coeur des préoccupations de tous les parents, de garçons comme de filles. Le consentement et l'intimité, qu'est-ce que c'est ? Tout l'enjeu de ce livre, c'est d'apprendre aux enfants à respecter et faire respecter leur corps et leur esprit, leur apprendre à reconnaître un vrai oui, à dire non et à dire Stop ainsi que respecter leur décision et celle des autres, comprendre que le consentement ne concerne pas QUE les filles, et que l'intimité ne concerne pas que leur corps, mais aussi leurs sentiments, leurs pensées et leurs moments privés... Comment aborder ces notions compliquées pour rendre accessibles aux enfants ? A travers 8 petites bande-dessinées, décryptées par les autrices, les enfants découvriront des situations très concrètes auxquelles ils pourraient être confrontés, et comment y réagir : 1 - soirée pyjama avec Lila et Tamara 2- Julia veut faire plaisir à sa grand-mère 3- Noa n'accepte pas que Paul lui dise "Non ! " 4- Lou n'a pas envie que le médecin l'ausculte 5- Enzo ne veut pas se doucher avec son équipe 6- Zoé ne veut pas qu'une photo d'elle se retrouve sur WhatsApp 7- Liam discute sans le savoir avec un adulte en réseau sur son jeu vidéo préféré (grooming) 8- Quand les "chatouilles" de son grand cousin gênent de plus en plus Maya

Par Nadège Larcher, Sandra Laboucarie, Clotka
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Nadège Larcher, Sandra Laboucarie, Clotka

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Société et citoyenneté

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Le petit livre pour parler de l'intimité et du consentement

Nadège Larcher, Sandra Laboucarie, Clotka

Paru le 26/08/2026

48 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

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Scannez le code barre 9791036391873
9791036391873
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