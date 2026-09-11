Un référence incontournable des études consacrées à Montesquieu et à son oeuvre par l'immense critique littéraire Jean Starobinski. Publié en 1953, repris et prolongé en 1994, Montesquieu est le premier essai de Starobinski. Si Montesquieu l'a ainsi accompagné toute sa vie, c'est qu'il est un penseur sans cesse actualisé par l'histoire, qu'il est l'homme de la "modération" , cette "attitude qui rend possibles la plus vaste ouverture sur le monde et le plus large accueil" . C'est par l'examen de cette figure incontournable des Lumières et de son oeuvre qu'il développe ses réflexions autour de la raison, de la liberté et de l'équilibre des pouvoirs. Lire aujourd'hui cet ouvrage ouvre de nouvelles perspectives : pour Jean Starobinski, "l'idée de modération, chez Montesquieu, implique une perpétuelle vigilance" . Au vu des événements actuels, cet essai reste d'une profonde actualité. Jean Starobinski (1920-2019) Professeur honoraire à l'université de Genève, membre de l'Institut de France, il a publié au Seuil, dans "La Librairie du XXIe siècle" , Action et réaction. Vie et aventures d'un couple (1999), Les Enchanteresses (2005) et L'Encre de la mélancolie (2012). Préface de Martin Rueff