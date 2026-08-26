Le Parti pris des choses

Francis Ponge pose un regard neuf sur le monde qui nous entoure et nous invite à redécouvrir les choses les plus banales : le galet, le pain, la bougie ou encore l'orange. Loin de les décrire simplement, il explore leur matière, leurs formes et leurs effets, dans une langue inventive et souvent surprenante. Tout pour comprendre l'oeuvre et le parcours - Une présentation de l'oeuvre et du contexte - Les poèmes annotés - Une analyse pas à pas des poèmes - 5 fiches de synthèse pour retenir l'essentiel - Un groupement de textes Tout pour réussir vos épreuves - 2 sujets guidés ou entièrement rédigés - 2 fiches méthodes pour l'écrit et l'oral - Des mémos de grammaire. Comprenez l'oeuvre et ses enjeux.