Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Jouer le jeu

Fatima Daas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman pour celles et ceux qui refusent d'entrer dans les cases. Kayden est bien entourée. A la maison, il y a Aïsha, sa mère, qui trouve toujours du temps pour elle malgré la fatigue du travail, et Shadi, sa grande soeur, complice de toujours. Au lycée, il y a ses amis, Nelly la grande sportive, Samy le rêveur, et Djenna, qui n'est jamais dupe de rien. Kayden les observe occuper les cases d'un système trop rigide. Elle écrit ce qu'elle voit, et ce qu'elle ne voit pas. Un jour, Mme Fontaine, professeure de littérature redoutée, lit ce que Kayden a écrit. Une faille s'ouvre, elle le sent, Kayden sera la prochaine à réussir le concours d'entrée à Sciences Po. "Fatima Daas fait tomber le masque des promesses de la méritocratie et brosse le portrait d'une génération courageuse, ni dupe ni soumise". FRANCE CULTURE "Fatima Daas interroge la réalité de l'égalité des chances avec pudeur". LE NOUVEL OBS FATIMA DAAS est née en 1995 à Saint-Germain-en-Laye. Son premier roman, La Petite Dernière, a été récompensé du Prix du premier roman des Inrockuptibles. Très remarqué, il a été traduit dans plusieurs langues et adapté au cinéma par Hafsia Herzi.

Par Fatima Daas
Chez Points

|

Auteur

Fatima Daas

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jouer le jeu par Fatima Daas

Commenter ce livre

 

Jouer le jeu

Fatima Daas

Paru le 11/09/2026

192 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041424856
9791041424856
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.