Jouer le jeu

Un roman pour celles et ceux qui refusent d'entrer dans les cases. Kayden est bien entourée. A la maison, il y a Aïsha, sa mère, qui trouve toujours du temps pour elle malgré la fatigue du travail, et Shadi, sa grande soeur, complice de toujours. Au lycée, il y a ses amis, Nelly la grande sportive, Samy le rêveur, et Djenna, qui n'est jamais dupe de rien. Kayden les observe occuper les cases d'un système trop rigide. Elle écrit ce qu'elle voit, et ce qu'elle ne voit pas. Un jour, Mme Fontaine, professeure de littérature redoutée, lit ce que Kayden a écrit. Une faille s'ouvre, elle le sent, Kayden sera la prochaine à réussir le concours d'entrée à Sciences Po. "Fatima Daas fait tomber le masque des promesses de la méritocratie et brosse le portrait d'une génération courageuse, ni dupe ni soumise". FRANCE CULTURE "Fatima Daas interroge la réalité de l'égalité des chances avec pudeur". LE NOUVEL OBS FATIMA DAAS est née en 1995 à Saint-Germain-en-Laye. Son premier roman, La Petite Dernière, a été récompensé du Prix du premier roman des Inrockuptibles. Très remarqué, il a été traduit dans plusieurs langues et adapté au cinéma par Hafsia Herzi.