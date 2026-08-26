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#Roman jeunesse

L'Heure du Renard

Johan Rundberg

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Mika est de retour à Stockholm. Bien sûr, elle est heureuse d'avoir retrouvé sa mère, mais le quotidien reste rude et l'avenir, incertain. D'autant que son acolyte, l'ancien agent de police Valdemar, enquête sur une affaire dont il refuse de lui parler. Un soir, Mika est contactée par une vieille connaissance qui lui confie que ses amies pourraient être en danger. Peu après, un événement tragique frappe la bande des filles en plein coeur. Pour éviter qu'un violent cycle de vengeance ne s'amorce entre gamins des rues, Mika doit découvrir ce qui s'est réellement passé. Une course contre la montre commence. Un tome puissant au suspense intense, pour clore une série qui nous accompagnera longtemps. Illustration de couverture : Fredrik Eden

Par Johan Rundberg
Chez Thierry Magnier

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Auteur

Johan Rundberg

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'Heure du Renard

Johan Rundberg trad. Marina Heide, Françoise Heide

Paru le 26/08/2026

240 pages

Thierry Magnier

14,90 €

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