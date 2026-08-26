Pour ma mère, une seule explication possible : si mes notes se cassent la figure à l'approche du brevet, c'est parce que je suis trop intelligent et que je m'ennuie au collège. Sauf que quelques jours plus tard, mon résultat au test de QI est encore plus minable que mon bulletin scolaire ! C'est un coup de tonnerre dans la famille, et le Big Bang dans ma tête : serais-je soudain devenu un imbécile... ? Première nouvelle. Avec humour et délicatesse, Mikaël Ollivier signe un roman lumineux sur les croyances qui nous enfermentet sur la joie d'être soi, tout simplement. Illustration de couverture : Dorian Danielsen