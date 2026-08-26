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#Roman francophone

Twisted Alliance

P. Rayne

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Entre les murs de la Sicuro Academy, l'alliance de la haine et du désir est un jeu mortel. Dante Accardi n'a jamais eu de mal à obtenir ce qu'il voulait, surtout avec les femmes. Mais Polina Aminoff n'est pas comme les autres. Princesse glaciale de la Bratva, elle est tout ce qu'il déteste : hautaine, insupportable, et surtout, son ennemie. Pour préserver la paix entre leurs clans mafieux, il n'a malheureusement d'autre choix que de l'épouser. Déterminée à échapper à cette union imposée, Polina met tout en oeuvre pour reprendre le contrôle de son destin. Pour elle, il n'y a qu'une issue possible : Dante doit définitivement sortir de l'équation. Derrière son sourire insolent et son attitude de séducteur, il se révèle pourtant bien différent de ce qu'elle avait imaginé : protecteur, attentionné et étrangement séduisant... Résister à son charme pourrait s'avérer plus compliqué que prévu. Mais à la Sicuro Academy, où les jeux de pouvoir dominent et où la trahison guette au détour de chaque couloir, peut-on vraiment se fier à son ennemi ? Tropes : #mafiaromance #darkacademia #mariagearrangé #enemiestolovers Niveau d'intensité : 4/4 Présence de trigger warnings A propos des autrices P. Rayne est le pseudonyme sous lequel le duo d'autrices à succès Piper Rayne révèle son côté obscur. Attendez-vous à des romances sombres, interdites et sensuelles.

Par P. Rayne
Chez HarperCollins France

|

Auteur

P. Rayne

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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Twisted Alliance

P. Rayne

Paru le 26/08/2026

324 pages

HarperCollins France

18,50 €

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