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Prêtre sur des lignes de crête

Thomas Poussier

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Face aux mutations profondes du paysage pastoral, une réflexion lucide et exigeante s'impose pour examiner la condition du sacerdoce et comprendre la mission spécifique de ceux qui veulent répondre avec réalisme à l'idéal de cette vocation aujourd'hui. A partir de l'image suggestive des "lignes de crête" , le père Thomas Poussier explore les tensions constitutives de la vie de tout prêtre qui doit assumer la fragilité humaine et l'appel à la sainteté, savoir concilier autorité et service de tous, harmoniser une solitude consentie et la fraternité pastorale, ajuster le renoncement et l'accomplissement tout au long d'une vie. Ce livre n'est ni un manuel disciplinaire ni un traité abstrait, mais un chemin spirituel et pastoral. Il offre aux prêtres et à ceux qui s'engagent à leur côté des repères pour habiter ces zones de tension sans tomber dans la rigidité ni le relâchement, afin de devenir, au coeur d'un monde éprouvé, des "bienveilleurs" et des témoins crédibles du Christ. Le père Thomas Poussier est recteur du Séminaire Saint-Luc (diocèse d'Aix-en-Provence et Arles) depuis 2020.

Par Thomas Poussier
Chez Artège

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Auteur

Thomas Poussier

Editeur

Artège

Genre

Vie chrétienne

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Prêtre sur des lignes de crête

Thomas Poussier

Paru le 26/08/2026

256 pages

Artège

20,90 €

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Scannez le code barre 9791033617686
9791033617686
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