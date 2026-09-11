Et donc, le voyage dans le temps est possible, et ceci dans une période qui compose un "intervalle" de l'Histoire, qui va de l'invention des machines qui peuvent le faire, à la mise hors service de ces machines. L'ultranet, espèce d'internet temporel, permet de connaître ce que réserve l'avenir. Certains s'en servent pour accéder aux prochains épisodes de Star Trek bien en avance ; d'autres y découvrent ce que le futur leur réserve, et ce n'est pas obligatoirement réjouissant ; d'autres encore font l'impasse sur tout ça et continuent leur vie (presque) comme si de rien. Mais est-ce seulement possible ? Paul B. Rainey s'intéresse plus particulièrement ici à une belle bande de geeks et autres asociaux, fans de Doctor Who et des X-Men, mais bien en peine d'interagir avec leurs semblables. Mais connaître le futur n'empêche pas les surprises et ce livre, dense, captivant et souvent drôle, en détient son lot. Sans esbroufe, grâce une forme humble et des dialogues savoureux, l'auteur anglais arrive à nous parler de choses aussi diverses que l'implacabilité du monde du travail, l'invisibilisation sociale, l'existence du libre arbitre ou encore l'importance des choix que chacun fait, jour après jour. Et puis il y a ce type avec sa corne, là... Paul B. Rainey pratique une science-fiction anti-spectaculaire et loin de certains canons du genre : pas beaucoup de rayon laser ni d'empire intergalactique dans "Le présent c'est maintenant" , mais des vies humaines, finement et intelligemment mises en scène, tout comme dans de "Why don't you love me ? " , son précédent livre publié par Atrabile en 2025. Un autre livre, et une nouvelle pépite dans une bibliographie en pleine construction.