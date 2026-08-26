La petite histoire des luttes

Comprendre l'histoire de nos luttes pour mieux protéger nos droits Saviez-vous que les premières grèves remontent à l'Egypte antique ? Qu'au début du XXe siècle, une femme qui voulait se syndiquer devait avoir l'autorisation de son mari ? Que les mobilisations contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont duré près de 50 ans ? Cette bande dessinée passe au crible 12 sujets cruciaux de l'histoire des luttes en France, depuis les premiers mouvements jusqu'à nos combats contemporains, pour tout comprendre des conquis sociaux qui font et ont fait l'histoire française. En bonus - Pour chaque sujet, l'éclairage précieux d'une spécialiste ; - Des annexes pédagogiques pour aller plus loin. Avec la participation d'Arnaud Alessandrin, Ludivine Bantigny, Bchira Ben Nia, Olivier Besancenot, Sophie Binet, Camille Etienne, Fanny Gallot, Fabien Jobard, le collectif Black Lines, Julien Le Guet, Sebastian Roché et Félix Tréguer. Préface d'Olivier Besancenot. Relecture historique de Mathilde Larrère.