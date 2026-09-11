Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Les Notes de Pierre Huyghe

Flora Katz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les oeuvres de l'artiste Pierre Huyghe marquent les esprits, et pourtant rares sont les ouvrages encore disponibles qui éclairent sur son processus créatif. Dans cet ouvrage, Flora Katz nous dévoile les dessous de la création en présentant les archives de l'artiste et plus précisément ses notes de travail. Avec plus d'une centaine de feuilles sur lesquelles Pierre Huyghe dessine, écrit, dresse des schémas, agence des idées, le lecteur entre littéralement dans son espace de création et découvre les différentes étapes qui mènent à la conception de ses films comme de ses installations. Flora Katz se sert du projet emblématique de l'artiste présenté à la documenta 13 de Kassel, Untilled, pour explorer des oeuvres aussi mémorables que L'Expédition scintillante ou The Host and the Cloud. Elle dresse ainsi un portrait délicat de cet artiste protéiforme pour qui il s'agit "d'exposer quelqu'un à quelque chose, plutôt que quelque chose à quelqu'un" . Les notes de travail de Pierre Huyghe sont insérées en pleine page dans le texte de Flora Katz alors que les oeuvres que l'on voit naître dans ces notes sont reproduites dans un cahier de plus de 60 pages.

Par Flora Katz
Chez Editions Macula

|

Auteur

Flora Katz

Editeur

Editions Macula

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Notes de Pierre Huyghe par Flora Katz

Commenter ce livre

 

Les Notes de Pierre Huyghe

Flora Katz

Paru le 16/10/2026

304 pages

Editions Macula

38,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782865891818
9782865891818
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.