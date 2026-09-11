Les Notes de Pierre Huyghe

Les oeuvres de l'artiste Pierre Huyghe marquent les esprits, et pourtant rares sont les ouvrages encore disponibles qui éclairent sur son processus créatif. Dans cet ouvrage, Flora Katz nous dévoile les dessous de la création en présentant les archives de l'artiste et plus précisément ses notes de travail. Avec plus d'une centaine de feuilles sur lesquelles Pierre Huyghe dessine, écrit, dresse des schémas, agence des idées, le lecteur entre littéralement dans son espace de création et découvre les différentes étapes qui mènent à la conception de ses films comme de ses installations. Flora Katz se sert du projet emblématique de l'artiste présenté à la documenta 13 de Kassel, Untilled, pour explorer des oeuvres aussi mémorables que L'Expédition scintillante ou The Host and the Cloud. Elle dresse ainsi un portrait délicat de cet artiste protéiforme pour qui il s'agit "d'exposer quelqu'un à quelque chose, plutôt que quelque chose à quelqu'un" . Les notes de travail de Pierre Huyghe sont insérées en pleine page dans le texte de Flora Katz alors que les oeuvres que l'on voit naître dans ces notes sont reproduites dans un cahier de plus de 60 pages.