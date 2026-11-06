Léa est une vieille punk, Rémi un vieux hippie, Tonton un ancien forain, Kiki une Ma' Daltone aux cheveux roses, et Galak, leur caniche. Ils vivent tous ensemble de rires, de drogues et d'amour vache, partageant leur temps entre un HLM parisien plein comme un oeuf, et un châlet des alpages trop vaste pour eux. Un jour, Kiki fait un AVC, la précipitant dans la dépendance et obligeant sa fille à la prendre en charge, elle qui n'arrive pas à prendre soin d'elle. Something Better Change est le récit photographique d'une tribu qui essaie de tenir debout face au monde.