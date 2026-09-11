Dans un monde globalement sous tension(s), irrémédiablement violenté par des drames individuels et collectifs qui rappellent la fragilité brute de nos existences, nombre d'entre nous font l'expérience d'un désir troublé. Nos élans de vie tanguent, parfois chavirent, sombrent, épisodiquement ou durablement. "Quel désir en nos troubles ? " prête une solid(air)e attention à nos désirs en ces eaux troubles et en fait émerger des nouvelles possibilités de perception pour nous ressaisir et pour vivre malgré : malgré les tempêtes de complications, l'épuisement des insécurités, la frustration face aux injustices ; malgré les fluctuations d'humeur, les angoisses, les maladies ; malgré les attachements dysfonctionnels, les compulsions, les addictions ; malgré les deuils, les culpabilités, les idées noires ; malgré tout. A contre-courant des recettes formatées du développement personnel marchandisé, cet anti-manuel in(ter)discipliné et polyphonique met en dialogue une diversité de connaissances scientifiques, d'aventures humaines, d'improvisations, de bifurcations, et de variations imaginatives et artistiques sur nos turbulences existentielles. Au-delà d'interroger, depuis une pluralité de points de vue et de vie, les notions mêmes de "désir" et de "trouble" , ce projet invite à intensifier notre engagement sensoriel au monde et valorise la puissance de nos vulnérabilités (r)alliées et (ré)enthousiasmées.