Londres : la face cachée

Destination : Londres, Angleterre. Nature du voyage : Excursion mystère sur les traces de célèbres meurtriers anglais. Nombre de voyageurs : 1. Juste avant de me laisser, ma blonde m'a accusé d'être rigide et plate à mourir. Pour lui démontrer (et me prouver à moi-même) que je n'ai pas besoin de tout contrôler à la seconde près, j'ai demandé à une agence bizarre de m'organiser un voyage dont j'ignorerais l'itinéraire. Ma principale requête : me faire surprendre (mais pas trop, quand même). A mon arrivée à Londres, je me suis rapidement rendu compte que des visites comme celle du British Museum n'étaient pas au menu. On m'a plutôt envoyé découvrir des endroits à l'histoire sordide et répugnante. Contrairement à Simon, un touriste qui semble effectuer le même circuit que moi, le macabre ne m'attire pas. Enfin, c'est ce que je croyais. Parfois, dépasser ses propres limites réveille en soi des désirs insoupçonnés.