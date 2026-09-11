Sentenced to be a Hero Tome 2

Grâce au pacte qu'il a noué avec Théoritta, la "? Déesse des Lames ? " , Zaïro et ses combattants se tirent d'une situation périlleuse. Cet accord fait néanmoins remonter en lui d'anciens souvenirs ? : ceux d'une époque où, lié par contrat à une autre déesse, il était à la tête de sa propre compagnie de paladins... Mais, très vite, Zaïro, obéissant à un nouvel ordre de mission, part avec d'autres condamnés dans une mine contaminée par l'engeance du démon, où les attend une nouvelle menace qu'ils n'avaient pas imaginée.