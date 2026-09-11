Sentenced to be a Hero Tome 2

Grâce au pacte qu'il a noué avec Théoritta, la "? Déesse des Lames ? " , Zaïro et ses combattants se tirent d'une situation périlleuse. Cet accord fait néanmoins remonter en lui d'anciens souvenirs ? : ceux d'une époque où, lié par contrat à une autre déesse, il était à la tête de sa propre compagnie de paladins... Mais, très vite, Zaïro, obéissant à un nouvel ordre de mission, part avec d'autres condamnés dans une mine contaminée par l'engeance du démon, où les attend une nouvelle menace qu'ils n'avaient pas imaginée.
Par
Inoue Natsumi, Shokai Rocket, Mephisto Chez
Vega-Dupuis
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