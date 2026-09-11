Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Sentenced to be a Hero Tome 2

Inoue Natsumi, Shokai Rocket, Mephisto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Grâce au pacte qu'il a noué avec Théoritta, la "? Déesse des Lames ? " , Zaïro et ses combattants se tirent d'une situation périlleuse. Cet accord fait néanmoins remonter en lui d'anciens souvenirs ? : ceux d'une époque où, lié par contrat à une autre déesse, il était à la tête de sa propre compagnie de paladins... Mais, très vite, Zaïro, obéissant à un nouvel ordre de mission, part avec d'autres condamnés dans une mine contaminée par l'engeance du démon, où les attend une nouvelle menace qu'ils n'avaient pas imaginée.

Par Inoue Natsumi, Shokai Rocket, Mephisto
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Inoue Natsumi, Shokai Rocket, Mephisto

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sentenced to be a Hero Tome 2 par Inoue Natsumi, Shokai Rocket, Mephisto

Commenter ce livre

 

Sentenced to be a Hero Tome 2

Inoue Natsumi, Shokai Rocket, Mephisto

Paru le 11/09/2026

176 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808703451
9782808703451
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.