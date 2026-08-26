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#Essais

La paix intérieure

Réjean Déziel, Suzanne Fiset

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La paix intérieure est souvent décrite comme un état de calme et de tranquillité, peu importe les circonstances extérieures. Elle est cruciale pour notre bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique. Pourtant, bien qu'elle soit désirée et recherchée par tous, peu parviennent à la ressentir sur une base permanente, même si chacun de nous y aspire. Après nous avoir présenté des facteurs fondamentaux pour goûter et maintenir la paix intérieure, comme la simplicité, la joie de vivre, la compréhension, l'adaptabilité, le positivisme, le détachement et la confiance en soi, les auteurs nous offrent de multiples conseils et de nombreuses techniques pour faciliter l'atteinte et surtout le maintien de cet état de sérénité. Ils terminent leur présentation en s'attardant sur quelques écueils sur le chemin de la paix intérieure, notamment les peurs, le stress, l'anxiété, la culpabilité et la honte. Présentant à la fois une réflexion instructive sur la paix intérieure et des conseils pratiques pour parvenir à l'atteindre et la maintenir, La Paix intérieure s'avère un livre fort utile pour quiconque espérant goûter à la sérénité.

Par Réjean Déziel, Suzanne Fiset
Chez Dauphin blanc

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Auteur

Réjean Déziel, Suzanne Fiset

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Réussite personnelle

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La paix intérieure

Réjean Déziel, Suzanne Fiset

Paru le 26/08/2026

174 pages

Dauphin blanc

14,00 €

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