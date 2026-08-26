Ce livre illustré a été conçu pour immortaliser les étapes importantes et les moments marquants des cinq premières années de l'enfant. A la fois complet et agréable à remplir, il inclut : une page pour les progrès de chaque mois la première année ; quatre pages pour chaque année de 1 à 5 ans, pour suivre l'évolution de l'enfant et consigner ses découvertes ; des illustrations en couleurs douces et modernes qui conviennent à tous les bébés, fille ou garçon ; des espaces pratiques pour coller des photos, pour les anecdotes, les cadeaux, les personnes importantes, et une échelle de croissance sur deux pages ; sept grandes pochettes pour conserver les petits trésors. Journal de bébé de 0 à 5 ans. Livre illustré, Papier FSC.