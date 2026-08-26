Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Journal de Bébé

Annie St-Amant, Silvia Spampinato

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre illustré a été conçu pour immortaliser les étapes importantes et les moments marquants des cinq premières années de l'enfant. A la fois complet et agréable à remplir, il inclut : une page pour les progrès de chaque mois la première année ; quatre pages pour chaque année de 1 à 5 ans, pour suivre l'évolution de l'enfant et consigner ses découvertes ; des illustrations en couleurs douces et modernes qui conviennent à tous les bébés, fille ou garçon ; des espaces pratiques pour coller des photos, pour les anecdotes, les cadeaux, les personnes importantes, et une échelle de croissance sur deux pages ; sept grandes pochettes pour conserver les petits trésors. Journal de bébé de 0 à 5 ans. Livre illustré, Papier FSC.

Par Annie St-Amant, Silvia Spampinato
Chez W. Maxwell

|

Auteur

Annie St-Amant, Silvia Spampinato

Editeur

W. Maxwell

Genre

Albums photo ou naissance

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal de Bébé par Annie St-Amant, Silvia Spampinato

Commenter ce livre

 

Journal de Bébé

Annie St-Amant, Silvia Spampinato

Paru le 26/08/2026

95 pages

W. Maxwell

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897799311
9782897799311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.