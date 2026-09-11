Rêve ou cauchemar ? Réalité ? Avec L'exécution, Hubert Gonnet poursuit sa comédie humaine, celle d'une humanité dégradée qui, de livre en livre, l'amènera à son dernier roman publié, deux ans après L'exécution, Voyage au Strömland. Il décidera alors de renoncer à la publication, sans pour autant renoncer à écrire. La trame de L'exécution est simple : condamné par la médecine, sur le point de mourir, un homme considère sa vie, la trouve vide et se demande ce qu'il pourrait faire des quelques mois qui lui restent à vivre pour ne pas disparaître totalement, définitivement, pour laisser une trace à la postérité. Devant la mort, il se découvre libre plus qu'il ne l'a jamais été, détaché de toute morale : les lois sont sans pouvoir sur lui. Il prend alors le parti d'accomplir un acte qui frappe la mémoire de ses contemporains, un acte si marquant, si terrible que personne ne puisse l'oublier. Il décide de tuer le Président de la République. L'exécution est un drame en trois actes, trois jours, durant lequel nous suivons pas à pas l'entreprise du narrateur pour mettre en oeuvre son acte.