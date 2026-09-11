Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'exécution

Hubert Gonnet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rêve ou cauchemar ? Réalité ? Avec L'exécution, Hubert Gonnet poursuit sa comédie humaine, celle d'une humanité dégradée qui, de livre en livre, l'amènera à son dernier roman publié, deux ans après L'exécution, Voyage au Strömland. Il décidera alors de renoncer à la publication, sans pour autant renoncer à écrire. La trame de L'exécution est simple : condamné par la médecine, sur le point de mourir, un homme considère sa vie, la trouve vide et se demande ce qu'il pourrait faire des quelques mois qui lui restent à vivre pour ne pas disparaître totalement, définitivement, pour laisser une trace à la postérité. Devant la mort, il se découvre libre plus qu'il ne l'a jamais été, détaché de toute morale : les lois sont sans pouvoir sur lui. Il prend alors le parti d'accomplir un acte qui frappe la mémoire de ses contemporains, un acte si marquant, si terrible que personne ne puisse l'oublier. Il décide de tuer le Président de la République. L'exécution est un drame en trois actes, trois jours, durant lequel nous suivons pas à pas l'entreprise du narrateur pour mettre en oeuvre son acte.

Par Hubert Gonnet
Chez Editions du Chemin de Fer

|

Auteur

Hubert Gonnet

Editeur

Editions du Chemin de Fer

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'exécution par Hubert Gonnet

Commenter ce livre

 

L'exécution

Hubert Gonnet

Paru le 11/09/2026

240 pages

Editions du Chemin de Fer

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490356683
9782490356683
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.