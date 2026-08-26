Paranormal et lieux abandonnés

Les lieux abandonnés ne dorment jamais ? ils se souviennent. Médium spirite depuis l'enfance, Andranos Fagus arpente depuis plus de vingt-cinq ans châteaux en ruine, sanatoriums désertés, maisons figées dans le temps et forêts oubliées. Sur ces territoires où l'histoire s'accroche aux murs, il rencontre présences, mémoires, entités et énergies qui continuent de vibrer bien après le départ des vivants. Dans cet ouvrage pratique conçu comme une véritable enquête de terrain, l'auteur partage avec nous tout autant ce qu'il a appris sur la vie après la mort que ce qu'il faut savoir sur l'urbex paranormal. Avec sincérité et pédagogie, il dévoile : une introduction claire au paranormal et à l'urbex ; les différents types d'entités rencontrées dans les lieux abandonnés ; les protections et outils essentiels pour assurer sa sécurité ; des méthodes précises et concrètes pour ressentir, comprendre et communiquer ; la manière dont chaque enquête transforme notre regard sur l'au-delà et le monde des esprits. Partez pour une exploration authentique et captivante, où l'on découvre que certains murs parlent encore ? à ceux qui savent écouter !