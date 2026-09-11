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Palestine, face au génocide suivi de L'antisémitisme et ses doubles

Etienne Balibar

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Dans ce livre, Etienne Balibar propose une réflexion engagée sur la justice de la cause palestinienne et sur ses implications pour toute l'humanité, en particulier depuis que l'attaque du 7 octobre 2023 a conduit au déclenchement d'un véritable génocide à Gaza. Il tente aussi d'analyser les développements actuels de l'antisémitisme et l'instrumentalisation dont ils font l'objet, en les situant à la fois dans l'histoire de ses formes antérieures et dans le cadre de la "guerre de civilisation" qui s'étend à partir du foyer israélo-palestinien. Ces réflexions, marquées du sceau de la tragédie, voudraient nous aider à affronter la catastrophe qu'a engendrée la transformation des victimes de la persécution en impérialistes sans pitié. Malgré les obstacles et les intimidations, elles s'efforcent de ne céder ni à la complaisance ni à la haine.

Par Etienne Balibar
Chez Editions Divergences

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Auteur

Etienne Balibar

Editeur

Editions Divergences

Genre

Conflit israélo-palestinien

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Palestine, face au génocide suivi de L'antisémitisme et ses doubles

Etienne Balibar

Paru le 11/09/2026

180 pages

Editions Divergences

17,00 €

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Scannez le code barre 9782488855082
9782488855082
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