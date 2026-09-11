Palestine, face au génocide suivi de L'antisémitisme et ses doubles

Dans ce livre, Etienne Balibar propose une réflexion engagée sur la justice de la cause palestinienne et sur ses implications pour toute l'humanité, en particulier depuis que l'attaque du 7 octobre 2023 a conduit au déclenchement d'un véritable génocide à Gaza. Il tente aussi d'analyser les développements actuels de l'antisémitisme et l'instrumentalisation dont ils font l'objet, en les situant à la fois dans l'histoire de ses formes antérieures et dans le cadre de la "guerre de civilisation" qui s'étend à partir du foyer israélo-palestinien. Ces réflexions, marquées du sceau de la tragédie, voudraient nous aider à affronter la catastrophe qu'a engendrée la transformation des victimes de la persécution en impérialistes sans pitié. Malgré les obstacles et les intimidations, elles s'efforcent de ne céder ni à la complaisance ni à la haine.