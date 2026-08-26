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#Roman francophone

Joli monstre

Sheridan Anne, Anne Sheridan

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Chaque nuit, lorsqu'elle est dans son lit, Kyah sent une présence. Un homme l'observe. Et chaque fois, cet homme devient plus audacieux. Un jour, il entre par une fenêtre et se faufile jusque dans la chambre. La jeune femme fait semblant de dormir, terrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait lui faire... Mais quand il effleure sa peau, Kyah sent son corps prendre vie. Elle ne connaît pas son visage, mais elle a une certitude : elle le désire ardemment. Mais ce petit jeu pervers est très dangereux. Même si Kyah n'a pas froid aux yeux et qu'elle est accro à l'adrénaline, son obsession pour son harceleur pourrait bien la conduire à sa perte. Cet homme mystérieux est forcément un détraqué, peut-être même un assassin...

Par Sheridan Anne, Anne Sheridan
Chez City Editions

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Auteur

Sheridan Anne, Anne Sheridan

Editeur

City Editions

Genre

Romance sexy

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Joli monstre

Sheridan Anne, Anne Sheridan trad. Lucie Moreno-Garnier

Paru le 26/08/2026

380 pages

City Editions

9,20 €

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