Mieux vivre avec l'endométriose

On parle aujourd'hui de plus en plus de l'endométriose, longtemps inconnue du grand public, voire de nombreux professionnels de santé, alors qu'elle affecte 10 à 15 % (au moins) de femmes de tous âges. Voici un tour d'horizon très complet sur le sujet, incluant les toutes dernières recherches, avec toutes les explications pour bien comprendre la maladie. De nombreuses propositions pour des soins naturels sont données ici par l'autrice, pharmacienne experte, qui indique différents protocoles, en fonction des situations, avec à la clé des symptômes allégés et une meilleure qualité de vie.