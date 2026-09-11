Gannibal Tome 2 . Edition de luxe

Le thriller horrifique phénomène dans une édition ultime ! "Il y a trop d'enfants mort-nés dans ce village." Bien que conscient de la part d'ombre du village, Daigo tente de s'adapter à sa nouvelle vie. Cependant, de nombreux habitants commencent à délier leurs langues. Une femme en particulier lui raconte la vérité sur l'enlèvement de son nourrisson... Edition Deluxe japonaise officielle entièrement enrichie et remaniée Intégrale en 7 tomes grand format A5 (contre 13 tomes pour l'édition classique) Pages couleurs restaurées Récit retravaillé et enrichi par l'auteur Chapitre bonus inclus dans le dernier volume Couverture rigide texturée et papier premium Jaquette avec marquage à chaud Jaspage exclusif, Ruban signet et tranche-file