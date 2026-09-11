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Gannibal Tome 1 . Edition de luxe

Masaaki Ninomiya

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Le thriller horrifique phénomène dans une édition ultime ! "Les habitants de ce village sont cannibales." Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculé. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu... Une série d'évènements étranges, le sentiment d'exclusion, une tension permanente... Découvrez tous les tourments de ce village empreint d'ostracisme, dans un thriller riche en suspense. Edition Deluxe japonaise officielle entièrement enrichie et remaniée Intégrale en 7 tomes grand format A5 (contre 13 tomes pour l'édition classique) Pages couleurs restaurées Récit retravaillé et enrichi par l'auteur Chapitre bonus inclus dans le dernier volume Couverture rigide texturée et papier premium Jaquette avec marquage à chaud Jaspage exclusif, Ruban signet et tranche-file

Par Masaaki Ninomiya
Chez Meian Editions

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Auteur

Masaaki Ninomiya

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Gannibal Tome 1 . Edition de luxe

Masaaki Ninomiya

Paru le 11/09/2026

196 pages

Meian Editions

16,95 €

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Scannez le code barre 9782386586446
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