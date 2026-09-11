Les silences

- Un texte incarné et spirituel Fondé sur nos expériences et celles de grands spirituels - Une réflexion profonde et accessible Nourrie des sciences humaines et de l'Evangile - Une fine analyse de ce qui motive nos silences Pour en discerner les bienfaits et les écueils - Une invitation à la croissance spirituelle Avec Dieu par l'écoute de la Parole et la prière Dans un monde bruyant, le silence a-t-il des choses à nous dire ? Et si oui, de quels silences parle-t-on ? L'auteur repère ici les multiples facettes du silence, lumineuses ou néfastes, et, en s'appuyant sur de grands spirituels, en discerne les dynamiques et les enjeux. Car si le silence est essentiel à l'art et aux relations humaines, il est fondamental dans la vie spirituelle. Cet ouvrage est un outil au service de la croissance spirituelle de chacune et chacun.