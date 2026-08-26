Les Noces Vénéneuses Tome 2

Partageant le "destin insupportable" que chacun porte, Ktori et Romelia ont conclu un pacte conjugal. L'inspectrice Azami, envoyée par le quartier général de l'armée, recourt à des mesures radicales pour remettre en cause la légitimité de leur union... "C'est à moi, son épouse, d'effacer les erreurs de mon mari". Une histoire de mariage contractuel, à la fois singulière et heureuse, qui interroge l'éternité d'un soldat immortel et d'une jeune fille dotée d'un venin mortel ! - Résumé provisoire -