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Les Noces Vénéneuses Tome 2

Nijimi Oikawa

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Partageant le "destin insupportable" que chacun porte, Ktori et Romelia ont conclu un pacte conjugal. L'inspectrice Azami, envoyée par le quartier général de l'armée, recourt à des mesures radicales pour remettre en cause la légitimité de leur union... "C'est à moi, son épouse, d'effacer les erreurs de mon mari". Une histoire de mariage contractuel, à la fois singulière et heureuse, qui interroge l'éternité d'un soldat immortel et d'une jeune fille dotée d'un venin mortel ! - Résumé provisoire -

Par Nijimi Oikawa
Chez Kazé Editions

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Auteur

Nijimi Oikawa

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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Les Noces Vénéneuses Tome 2

Nijimi Oikawa

Paru le 26/08/2026

Kazé Editions

7,99 €

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Scannez le code barre 9782820355621
9782820355621
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