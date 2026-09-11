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La Bible répond à mes questions

Jared Kennedy, Trish Mahoney

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- 16 questions-réponses simples adaptées à la curiosité naturelle des enfants. - Une première découverte de l'Evangile claire et progressive. - Conçu pour les enfants de 2 à 6 ans, avec un langage accessible. - Idéal pour la lecture en famille et les temps spirituels avec les enfants. - Un support pour parler de la foi et encourager le dialogue parents-enfants. Les jeunes enfants sont naturellement curieux et posent beaucoup de questions. Ce livre s'appuie sur cette curiosité pour leur faire découvrir, de manière simple et accessible, les grandes vérités de l'Evangile. A travers seize questions et réponses courtes, les tout-petits découvrent les fondements de la foi chrétienne : Dieu créateur, le péché, Jésus le Sauveur, le Saint-Esprit et l'espérance du retour de Christ. Pensé pour les enfants de 2 à 6 ans, l'ouvrage utilise un langage clair et des formulations faciles à retenir, parfaitement adaptées à l'âge préscolaire. Chaque question devient aussi une occasion de dialogue entre l'enfant et l'adulte, favorisant la transmission de la foi dans un cadre simple et naturel. Accessible et pédagogique, ce livre constitue un outil précieux pour la lecture en famille, les écoles du dimanche et les activités d'église. C'est également une excellente idée de cadeau pour accompagner les enfants dans leur première découverte de la Bible et du message de l'Evangile.

Par Jared Kennedy, Trish Mahoney
Chez Bibli'O

|

Auteur

Jared Kennedy, Trish Mahoney

Editeur

Bibli'O

Genre

Eveil de la foi

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La Bible répond à mes questions

Jared Kennedy, Trish Mahoney

Paru le 11/09/2026

32 pages

Bibli'O

13,90 €

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