Loner Life in Another World - Tome 21

Haruka se rend enfin à la nation des semi-humains, mais tout le monde le rabaisse ! Les semi-humains vouent un culte aux niveaux et celui de Haruka est bien trop faible à leurs yeux ! " Moi, Shaliserres Di Diorelle, accepte de vous affronter en duel. " Alors que la princesse sort son épée, prête à défendre l'honneur de son héros, celle-ci fonce droit vers un battle royale ! Voici le vingt-et-unième tome des aventures de notre héros solitaire en mode "hard" ! Une avalanche d'action à venir !