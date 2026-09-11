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Loner Life in Another World - Tome 21

Shoji Goji, Bibi

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Haruka se rend enfin à la nation des semi-humains, mais tout le monde le rabaisse ! Les semi-humains vouent un culte aux niveaux et celui de Haruka est bien trop faible à leurs yeux ! " Moi, Shaliserres Di Diorelle, accepte de vous affronter en duel. " Alors que la princesse sort son épée, prête à défendre l'honneur de son héros, celle-ci fonce droit vers un battle royale ! Voici le vingt-et-unième tome des aventures de notre héros solitaire en mode "hard" ! Une avalanche d'action à venir !

Par Shoji Goji, Bibi
Chez Meian Editions

|

Auteur

Shoji Goji, Bibi

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Loner Life in Another World - Tome 21

Shoji Goji, Bibi

Paru le 09/10/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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