Demande à la lune !

La Lune n'est pas seulement un astre brillant dans la nuit, elle est un repère, un guide et un miroir intérieur qui accompagne depuis toujours nos cycles de transformation, d'intuition et de renouveau. Apprendre à travailler avec ses cycles, c'est apprendre à mieux se connaître, à poser ses intentions au moment juste et à activer une magie simple, consciente et profondément ancrée. Dans ces pages, tu découvriras la symbolique de chaque phase lunaire, leurs influences et la manière dont elles soutiennent ton cheminement. Tu y trouveras également des prières, incantations et rituels accessibles, conçus pour t'accompagner au quotidien et t'apporter protection, abondance, guérison émotionnelle, intuition, transformation intérieure... Cet ouvrage pratique et inspirant te permettra de dialoguer avec la Lune, d'activer tes intentions et de faire de la magie lunaire un outil simple et puissant dans la réalisation de tes voeux.