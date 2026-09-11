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Silent noise Tome 1

Ichi Ichikawa, Ichikawa Ichi

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Dans un monde peuplé de Sensitifs et de Guides, des individus aux capacités hors du commun, Takeru Dômeki, le plus jeune fils de la riche famille Dômeki, se désole de n'être qu'un " Mute ", une personne ordinaire sans aptitude particulière. La situation est d'autant plus frustrante pour lui que sa famille est célèbre pour avoir donné naissance à des générations de Sensitifs, des personnes possédant un ou plusieurs sens surdéveloppés. Pour assurer sa protection, il est accompagné depuis l'enfance un garde du corps : Akiomi Indô, un Sensitif à Cinq Sens, qui ne le quitte plus depuis ses trois ans. Après avoir grandi ensemble, Takeru et Akiomi ont développé un lien unique qui rend toute séparation difficile, même lorsque Takeru entre enfin au lycée. Seul Mute dans une classe de Spécialistes, et suivi à la trace par son beau et talentueux garde du corps, Takeru ne manque pas de se faire remarquer au sein de son lycée. Au point de déranger d'autres élèves, qui ne voient pas sa présence parmi eux d'un bon oeil... Découvrez sans plus tarder l'univers fascinant du guideverse à travers l'amour profond qui lie Takeru et Akiomi !

Par Ichi Ichikawa, Ichikawa Ichi
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Ichi Ichikawa, Ichikawa Ichi

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Silent noise Tome 1

Ichi Ichikawa, Ichikawa Ichi

Paru le 11/09/2026

242 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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