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#Beaux livres

La peinture en lettres

Morgane Côme

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D'élégantes lettres inscrites sur l'enseigne d'un commerce, une publicité qui orne le pignon d'un bâtiment au bord d'une nationale, un menu doré à la feuille sur la vitrine d'un restaurant, des étiquettes de grands magasins marquées à la main, le nom d'un artisan trônant fièrement sur le flanc de son véhicule... Qui était à l'origine de tous ces signes invisibles au premier regard à force de se fondre dans nos paysages du quotidien ?? Le peintre en lettres ? ! Ce livre aborde ce métier, qui avait presque disparu, dans toutes ses dimensions ? : historique, technique et sociale. Au coeur du renouveau de cette pratique en France, Morgane Côme a écumé les bibliothèques, les musées, les ateliers, les bottins, les mémoires... , pour raconter l'histoire de cet artisanat du quotidien. Archives rares, manuels oubliés et témoignages inédits de peintres de tous âges -? des anciens, à la parole si précieuse, à la nouvelle génération, en pleine ébullition ? - enrichissent un texte qui se penche aussi sur les gestes, les outils, les ressources liés à une pratique où se mêlent savoir-faire manuels et goût pour la lettre. Voici une traversée érudite et inédite de l'histoire d'un métier bicentenaire, mais bien dans l'air du temps.

Par Morgane Côme
Chez L'Echappée

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Auteur

Morgane Côme

Editeur

L'Echappée

Genre

Graphisme

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La peinture en lettres

Morgane Côme

Paru le 11/09/2026

320 pages

L'Echappée

49,00 €

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