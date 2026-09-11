La peinture en lettres

D'élégantes lettres inscrites sur l'enseigne d'un commerce, une publicité qui orne le pignon d'un bâtiment au bord d'une nationale, un menu doré à la feuille sur la vitrine d'un restaurant, des étiquettes de grands magasins marquées à la main, le nom d'un artisan trônant fièrement sur le flanc de son véhicule... Qui était à l'origine de tous ces signes invisibles au premier regard à force de se fondre dans nos paysages du quotidien ?? Le peintre en lettres ? ! Ce livre aborde ce métier, qui avait presque disparu, dans toutes ses dimensions ? : historique, technique et sociale. Au coeur du renouveau de cette pratique en France, Morgane Côme a écumé les bibliothèques, les musées, les ateliers, les bottins, les mémoires... , pour raconter l'histoire de cet artisanat du quotidien. Archives rares, manuels oubliés et témoignages inédits de peintres de tous âges -? des anciens, à la parole si précieuse, à la nouvelle génération, en pleine ébullition ? - enrichissent un texte qui se penche aussi sur les gestes, les outils, les ressources liés à une pratique où se mêlent savoir-faire manuels et goût pour la lettre. Voici une traversée érudite et inédite de l'histoire d'un métier bicentenaire, mais bien dans l'air du temps.