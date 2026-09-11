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#Roman francophone

Où êtes-vous maintenant ?

Michel Lambert

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Où êtes-vous maintenant ? Oui, que sont-ils devenus tous ceux que nous avons rencontrés, puis qui nous ont quittés ? En descendant trop tôt du train, en quittant la salle de rédaction sur la pointe des pieds, en étant rappelé là-bas, mais où ? Et ceux qu'on ne verra plus à cause d'une sourde dispute, d'un faux pas. Et ceux qui ne viennent pas au rendez-vous. Et ceux qui font trop de bruit dans notre tête et n'en feront plus. Peut-être - Voici huit nouvelles qui racontent des rencontres de hasard, ou programmées, ou improvisées, ou vécues dans la mémoire, mais toutes se terminent sur une question : l'autre, où est-il maintenant ? Qu'il soit vivant ou mort, la question est la même. "François Truffaut aurait aimé Michel Lambert a le sens du mouvement. Ses personnages entrent en collision avec des inconnus ou des êtres oubliés" Martine Landrot, Télérama "Michel Lambert montre une fois de plus qu'il est un merveilleux orfèvre de la nouvelle". Jean-Claude Vantroyen, Le Soir Michel Lambert est un écrivain belge, auteur de six romans, d'une novella et de onze recueils de nouvelles. Il a obtenu de nombreux prix en France et en Belgique. En Belgique : Prix Rossel, prix de la nouvelle l'Académie royale de Belgique, prix triennal du roman. En France, prix de l'Union des éditeurs de langue française, Grand prix de la nouvelle de la Société des Gens de lettres, prix Ozoir 'elles. Deux de ses ouvrages ont figuré dans la sélection de printemps du prix Renaudot.

Par Michel Lambert
Chez La Louve Editions

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Auteur

Michel Lambert

Editeur

La Louve Editions

Genre

Contes et nouvelles

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Où êtes-vous maintenant ?

Michel Lambert

Paru le 11/09/2026

160 pages

La Louve Editions

16,00 €

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