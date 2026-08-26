Se faire obéir sans crier

Pour éduquer et gérer les problèmes de comportement avec calme et bienveillance Best-seller et classique de l'éducation bienveillante, cet ouvrage permet aux parents d'apprendre à mieux gérer - avec amour mais aussi fermeté - les problèmes de comportement les plus courants chez les jeunes enfants. Conçu comme un véritable manuel, il offre de nouvelles techniques pour instaurer des relations positives avec ses enfants et des conseils pour que les adultes de la famille composent une équipe éducative aimante et à l'écoute. Les auteurs décrivent 43 comportements difficiles et situations de blocage les plus courants avec un enfant (les disputes fraternelles, les gros mots, les couchers difficiles), leurs causes et proposent une approche globale : mesures préventives et solutions concrètes pour éviter la confrontation. Chacun de nous a besoin des conseils de ce livre. Son efficacité ne se fait pas attendre et l'on redevient des parents sereins du jour au lendemain !