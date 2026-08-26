Mon tableau Paper Art - Cosy home

Fabriquez votre tableau en papier 3D et donnez vie à une scène cosy pleine de relief... Une création délicate et apaisante, à exposer chez vous ou à offrir à ceux que vous aimez. Pensé comme une véritable parenthèse créative, ce kit vous invite à ralentir et à composer une décoration douce, chaleureuse et pleine de charme. Laissez-vous guider étape par étape pour voir votre oeuvre prendre vie : - Détachez les éléments prédécoupés - Assemblez-les en toute simplicité - Superposez les formes pour révéler le relief En quelques gestes, les volumes apparaissent et votre scène prend une dimension unique. Un kit tout-en-un - Cadre inclus - Eléments en papier prédécoupés - Colle et pastilles de mousse fournies