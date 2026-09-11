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Quand le peuple domptait les élites

Vincent Azoulay

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Comment éviter que le pouvoir soit confisqué par les élites ? Les Athéniens avaient trouvé la réponse : honneurs et châtiments étaient indissociables de la souveraineté du peuple. Les citoyens ne se contentaient pas de délibérer entre eux, ils veillaient aussi à sanctionner et à récompenser leurs hommes politiques. Les orateurs et les magistrats pouvaient être tour à tour célébrés, couronnés, puis fustigés, poursuivis, condamnés ou, pour les plus chanceux, seulement ridiculisés sur scène. Grâce à ce double régime de distinction et de contrôle, la démocratie athénienne parvint à éviter, durant près de deux siècles, toute capture oligarchique. A travers une enquête vivante qui mobilise discours judiciaires, inscriptions honorifiques et attaques comiques, l'auteur met au jour les mécanismes profonds et jusqu'ici passés sous silence de la vie politique athénienne. A l'heure où les démocraties contemporaines sont minées par le doute, ce livre invite à repenser ce que peut la démocratie lorsqu'elle ne se réduit pas à la discussion publique, mais se donne aussi les moyens de juger dignes celles et ceux qui prétendent la gouverner.

Par Vincent Azoulay
Chez Belles Lettres

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Auteur

Vincent Azoulay

Editeur

Belles Lettres

Genre

Grèce

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Quand le peuple domptait les élites

Vincent Azoulay

Paru le 11/09/2026

571 pages

Belles Lettres

27,50 €

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Scannez le code barre 9782251459899
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