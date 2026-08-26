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#Roman francophone

The Love Library

Sarra Manning

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Et si vous pouviez passer la soirée avec votre personnage fictif favori ? C'est ce que propose cette bibliothèque vieille de 200 ans à des lecteurs triés sur le volet et... à leurs risques et périls. Tess Hardy, jeune journaliste qui vient de signer un article sur la débâcle des relations modernes, ne résiste pas à la tentation de peut-être rencontrer Heathcliff, Rochester ou même Darcy ! Quant à l'ombrageux bibliothécaire, un des deux propriétaires des lieux, Gabe Sharma, il est bien déterminé à protéger son institution coûte que coûte, quitte à saboter tous les rendez-vous de Tess. Sans motif ultérieur. N'est-il animé que par l'amour de la sagesse ? Tess va découvrir de son côté qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros et que la réalité, surtout en chair, est parfois infiniment supérieure à la fiction. "J'ai adoré cette histoire hilarante et sexy... ne partez pas en vacances sans ce livre ! " - Rosie Walsh "Charmant, sexy et drôle. J'ai tellement aimé! " - Marian Keyes

Par Sarra Manning
Chez Editions Plot Twist

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Auteur

Sarra Manning

Editeur

Editions Plot Twist

Genre

Comédie romantique et humorist

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The Love Library

Sarra Manning trad. Claire Allouch

Paru le 26/08/2026

448 pages

Editions Plot Twist

17,95 €

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