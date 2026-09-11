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#Imaginaire

Un secret à déterrer

Laëtitia Sivi

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L'édition spéciale du tome 1 des Mystères de Byton Cove, la série Cosy Mystery qui cartonne ! Après le décès de sa grand-mère, Ruby, Française de vingt ans, emménage à Byton Cove, une petite ville du Massachussetts dans laquelle son aïeule a vécu, des décennies plus tôt. Là-bas, Ruby compte étudier, mais aussi honorer la dernière requête de celle qui l'a élevée : déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Très vite, Ruby découvre que ce nom est loin d'être méconnu. Emily Nolan est au coeur d'une affaire de meurtre non résolue. Mais que s'est-il vraiment passé soixante ans auparavant ? Aidée de ses nouveaux amis, membres du club international, et de Charles, étudiant en histoire, Ruby est prête à tout pour déterrer les secrets bien gardés de Byton Cove... Quel est le prix de la vérité ?

Par Laëtitia Sivi
Chez Fleurus

|

Auteur

Laëtitia Sivi

Editeur

Fleurus

Genre

Suspense

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Un secret à déterrer

Laëtitia Sivi

Paru le 11/09/2026

384 pages

Fleurus

22,95 €

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Scannez le code barre 9782215204145
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