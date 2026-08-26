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#Bande dessinée jeunesse

Promis, on ne s'aimera pas

G. F. Miller, G.f. Miller

ActuaLitté
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Sofia a trois problèmes : un crush sur Mark Chen, un style de fille modèle, et une fâcheuse tendance à s'excuser pour tout. Holden, lui, rêve de devenir influenceur pour être aimé de tous. Alors quand il croise Sofia, désespérée de ne pas être assez "cool", Holden voit le sujet parfait pour des vidéos "avant/après" qui feront exploser ses likes. Marché conclu : il fera d'elle une fille confiante, qui plaira à Mark Chen ; et en échange, elle acceptera que sa transformation soit filmée. La nouvelle Sofia commence alors à se rapprocher de Mark. Mais jusqu'où ira-t-elle pour lui plaire, sans risquer de se perdre elle-même ? Et, pire que tout : si le garçon de ses rêves était en réalité celui qui - promis, juré - la considère "juste comme une amie" ?

Par G. F. Miller, G.f. Miller
Chez La Doux

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Auteur

G. F. Miller, G.f. Miller

Editeur

La Doux

Genre

Romans, témoignages & Co

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Promis, on ne s'aimera pas

G. F. Miller, G.f. Miller trad. Sophie Lecoq

Paru le 02/09/2026

306 pages

La Doux

16,95 €

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Scannez le code barre 9782488813372
9782488813372
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