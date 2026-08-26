Promis, on ne s'aimera pas

Sofia a trois problèmes : un crush sur Mark Chen, un style de fille modèle, et une fâcheuse tendance à s'excuser pour tout. Holden, lui, rêve de devenir influenceur pour être aimé de tous. Alors quand il croise Sofia, désespérée de ne pas être assez "cool", Holden voit le sujet parfait pour des vidéos "avant/après" qui feront exploser ses likes. Marché conclu : il fera d'elle une fille confiante, qui plaira à Mark Chen ; et en échange, elle acceptera que sa transformation soit filmée. La nouvelle Sofia commence alors à se rapprocher de Mark. Mais jusqu'où ira-t-elle pour lui plaire, sans risquer de se perdre elle-même ? Et, pire que tout : si le garçon de ses rêves était en réalité celui qui - promis, juré - la considère "juste comme une amie" ?