Mon corps me parle... et je l'écoute

Le corps parle en permanence. Il révèle ce que la conscience retient, ce qu'elle refuse de voir, et ce qui demande à être compris. La fatigue, la tension, la douleur ne sont pas des erreurs. Elles sont des messages. Elles indiquent un déséquilibre intérieur et invitent à revenir à soi. Cet ouvrage propose une autre manière de regarder le corps. Non comme un ennemi à corriger, mais comme un guide à écouter. Lorsque la conscience cesse de lutter et commence à entendre, le corps retrouve sa capacité naturelle d'équilibre. Un chemin profond et accessible pour apprendre à reconnaître le langage du corps et retrouver l'harmonie intérieure.