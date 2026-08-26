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Mon corps me parle... et je l'écoute

Peter Deunov

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Le corps parle en permanence. Il révèle ce que la conscience retient, ce qu'elle refuse de voir, et ce qui demande à être compris. La fatigue, la tension, la douleur ne sont pas des erreurs. Elles sont des messages. Elles indiquent un déséquilibre intérieur et invitent à revenir à soi. Cet ouvrage propose une autre manière de regarder le corps. Non comme un ennemi à corriger, mais comme un guide à écouter. Lorsque la conscience cesse de lutter et commence à entendre, le corps retrouve sa capacité naturelle d'équilibre. Un chemin profond et accessible pour apprendre à reconnaître le langage du corps et retrouver l'harmonie intérieure.

Par Peter Deunov
Chez Ali Baba

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Auteur

Peter Deunov

Editeur

Ali Baba

Genre

Connaissance de soi

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Mon corps me parle... et je l'écoute

Peter Deunov

Paru le 26/08/2026

222 pages

Ali Baba

11,50 €

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Scannez le code barre 9782488183482
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