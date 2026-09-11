", Géants du cinéma fantastique américain", explore l'imaginaire du cinéma de genre aux Etats-Unis à travers deux figures majeures, aussi différentes que complémentaires : John Carpenter, artisan d'un fantastique moderne, tendu et hypnotique, et Roger Corman, producteur-réalisateur visionnaire qui a fait éclore des générations de talents tout en imposant une grammaire du choc et de l'inventivité. De la série B flamboyante aux chefs-d'oeuvre devenus cultes, le livre retrace l'évolution d'une esthétique américaine mêlant science-fiction, horreur, fantastique et satire sociale. Il suit la trajectoire de Roger Corman, bâtisseur infatigable qui a révolutionné l'économie du genre et façonné un véritable "laboratoire" du cinéma : des adaptations gothiques inspirées d'Edgar Allan Poe aux films d'exploitation tournés à vitesse fulgurante, son oeuvre et son influence dessinent la matrice d'une culture populaire où l'audace prime sur les moyens. A ses côtés, John Carpenter apparaît comme l'un des grands architectes du fantastique contemporain, capable de transformer la peur en langage, de faire de la mise en scène une machine à suspense, et de capter les angoisses d'une époque dans des films emblématiques comme ", Halloween", , ", The Thing", , ", Escape from New York", ou ", They Live",. Richement illustré, l'ouvrage propose une plongée visuelle dans cet âge d'or du cinéma de genre américain : photographies de tournage, affiches d'époque, documents promotionnels, croquis préparatoires et éléments d'analyse viennent éclairer les choix esthétiques, les motifs récurrents et les innovations formelles. On y découvre comment Corman a imposé un style et une méthode - efficacité, rythme, flair - et comment Carpenter, en héritier lucide, a porté le fantastique vers une modernité glacée, minimaliste, profondément politique parfois, toujours sensorielle. En confrontant ces deux géants, ", Géants du cinéma fantastique américain", raconte aussi une histoire de transmission : celle d'un genre qui se réinvente sans cesse, entre production "guerrilla" et maîtrise formelle, entre frissons primaires et visions d'auteur. Les amateurs de cinéma de genre, d'esthétiques puissantes et de récits immersifs trouveront dans ces pages une exploration historique et visuelle unique, où le fantastique américain se révèle dans toute sa diversité - du film de studio au coup de génie né de la contrainte. L'écran fantastique est depuis 50 ans la réfèrence en matière de cinéma d'horreur, de fantastique, de science-fiction. Alain Schlockoff, son fondateur, est reconnu dans le monde entier comme une autorité sur l'histoire du cinéma de genre. Il a aussi fondé et animé le Festival du film fantastique de Paris au Grand Rex pendant de nombreuses années. Il vit et travaille à Neuilly sur Seine. (92)