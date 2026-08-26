Massages pour tous

Avec quelques gestes simples et efficaces, apprenez à détendre, soulager et apporter du bien-être à vos proches... , et à vous-même. Dans ce guide accessible et ludique, organisé par parties du corps et bénéfices recherchés, Joël Savatofski, expert du toucher et pionnier du massage bien-être en France, partage ses techniques éprouvées pour contrer le stress, apaiser la fatigue, libérer les tensions, favoriser la circulation sanguine, (se) faire plaisir, etc. Vous trouverez dans cet ouvrage richement illustré : des massages simples, sans matériel et sans contraintes ; des techniques adaptées à tous, enfants comme adultes ; des conseils pratiques pour masser en douceur et en confiance. Facile, agréable et efficace, le massage s'invite dans votre vie. Découvrez comment il peut devenir un réflexe bien-être au quotidien !