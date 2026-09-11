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#Roman étranger

Station

Birgül Oguz

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Deniz quitte sa petite ville et son poste menacé de professeure d'univer­sité pour répondre à l'étonnante invitation d'une amie : vivre plusieurs semaines sur une île, à sa place, dans ce qui s'appelle une maison-station, destinée à être refuge pour accueillir des femmes à la recherche d'un abri protecteur. Deniz aime sa solitude et elle a toujours eu du mal à nouer des relations. Bientôt, pourtant, au cours d'une promenade, elle croise Amie, une chienne qui ne va pas tarder à venir s'installer dans la maison. Un jour, une jeune fille frappe à la porte. Assurée d'être au bon endroit, elle s'enferme alors dans une chambre et ne parle pas. Cet étonnant mutisme, ajouté à l'atmosphère pesante d'une île où Deniz se rend compte que tout le monde connaît ses moindres faits et gestes, ne fait qu'accentuer ses inquiétudes, et rendre plus difficiles encore ses échanges avec les autres. Pour elle, dont l'histoire se dévoile peu à peu, si toutes ces situations ne sont pas faciles à vivre, il n'est pas impossible que ces quelques semaines lui permettent de modifier ses habitudes et ses comportements... Par une observation d'une grande finesse et une écriture très précise, Birgül Oguz compose avec Station une magnifique réflexion sur la quête d'identité, le poids du passé, la difficulté des relations entre les êtres, la force et la nécessité de l'amitié et de la confiance.

Par Birgül Oguz
Chez Do Editions

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Auteur

Birgül Oguz

Editeur

Do Editions

Genre

Littérature turque

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Station

Birgül Oguz trad. Ozsu Riv

Paru le 11/09/2026

150 pages

Do Editions

17,00 €

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Scannez le code barre 9791095434719
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