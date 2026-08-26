Découvrez la véritable histoire des Vikings : des fermiers devenus marins audacieux, des artisans talentueux transformés en explorateurs et conquérants. Ce livre vous révèle leur quotidien, leurs navires légendaires, leurs raids et leur expansion jusqu'en Amérique du Nord. Une lecture essentielle pour comprendre comment ces guerriers ont marqué l'histoire avant de s'intégrer aux populations locales. Un voyage fascinant entre aventures, culture et histoire ! "Mes p tits docs" , la collection de documentaires au papier indéchirable qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants de 4 à 7 ans dans leur découverte du monde. Une thématique phare de la jeunesse Aventuriers, conquérants et navigateurs hors pair, les Vikings fascinent depuis toujours. Ce livre entraîne les enfants dans leurs voyages spectaculaires, à bord de bateaux impressionnants, au coeur des combats, des explorations et des grandes légendes de la mythologie nordique. En s'appuyant sur cet imaginaire puissant, il capte l'attention et donne immédiatement envie de découvrir l'Histoire. Une approche accessible tout en dépassant les clichés A travers des illustrations claires et des textes accessibles, les enfants découvrent ce qui relève du mythe et ce qui correspond à la réalité historique. Ils apprennent à dépasser les clichés et à apprécier la richesse de cette civilisation fascinante.