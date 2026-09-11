L’exilé de Guernesey

Un récit à travers les îles de la Manche, dans le sillage de Victor Hugo. Depuis près d'un demi-siècle, Edouard Launet entreprend, à la voile, une exploration exhaustive des îles et cailloux de la Manche, lieu du long exil de Victor Hugo. Dans le sillage du grand homme, ces croisières hugoliennes nous emportent dans une aventure quelque peu surnaturelle, emplie de fantômes et de coups de vents, d'esprits et de peurs, de drames et d'épiphanies, de rencontres improbables : ermites, seigneurs féodaux, marins et écrivains. Edouard Launet est journaliste et écrivain. Longtemps collaborateur du service Culture de Libération, il a également cofondé la revue culturelle en ligne Délibéré et créé les rencontres littéraires Victor Hugo & Co à Granville. "Un essai vagabond rappelle qu'à Jersey et Guernesey le poète est devenu le plus grand écrivain marin de la littérature universelle". LE FIGARO LITTERAIRE