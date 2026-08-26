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#Album jeunesse

Tous différents !

Agnès Cathala, Vérane Cottin

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Andréa réussit à distinguer ses voisines jumelles grâce à des distinctions physiques et des traits de caractère qui leur sont propres. Un "Mes p'tits pourquoi" pour sensibiliser les 4-7 ans à la question des différences, et pour répondre avec délicatesse à toutes leurs questions. Un aperçu des différences dans la vie de tous les jours, avec des mises en situation concrètes Pourquoi il ne faut pas se moquer de l'apparence physique des autres ? Pourquoi on doit respecter les opinions de tout le monde ? Est-ce que certaines différences peuvent devenir nos forces ? Des réponses validées par une thérapeute. Un livre pour développer l'empathie Mine de rien, on aborde beaucoup de sujets sensibles : le handicap, la moquerie, la confiance en soi, le racisme, la jalousie... en montrant qu'on a tous nos particularités, qui font notre unicité !

Par Agnès Cathala, Vérane Cottin
Chez Editions Milan

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Auteur

Agnès Cathala, Vérane Cottin

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Tous différents !

Agnès Cathala, Vérane Cottin

Paru le 26/08/2026

32 pages

Editions Milan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782408061883
9782408061883
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