Tous différents !

Andréa réussit à distinguer ses voisines jumelles grâce à des distinctions physiques et des traits de caractère qui leur sont propres. Un "Mes p'tits pourquoi" pour sensibiliser les 4-7 ans à la question des différences, et pour répondre avec délicatesse à toutes leurs questions. Un aperçu des différences dans la vie de tous les jours, avec des mises en situation concrètes Pourquoi il ne faut pas se moquer de l'apparence physique des autres ? Pourquoi on doit respecter les opinions de tout le monde ? Est-ce que certaines différences peuvent devenir nos forces ? Des réponses validées par une thérapeute. Un livre pour développer l'empathie Mine de rien, on aborde beaucoup de sujets sensibles : le handicap, la moquerie, la confiance en soi, le racisme, la jalousie... en montrant qu'on a tous nos particularités, qui font notre unicité !