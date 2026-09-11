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#Roman francophone

Autoportrait à l'encre noire

Lydie Salvayre

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Entre récit et fiction, Lydie Salvayre questionne son goût de la solitude et de la littérature. "J'écris parce que je ne sais pas parler. De cela, je suis sûre". Ou peut-être que Lydie Salvayre ne peut pas parler. Dans cet autoportrait qui joue avec le genre, elle interroge son goût de la solitude et les racines de son allergie aux codes sociaux. Sensibilité, générosité, drôlerie nourrissent le baromètre intérieur d'une de nos plus grandes romancières. Et derrière son humour canaille, elle dessine les paysages du seul pays qui compte à ses yeux, celui de la littérature. "Lydie Salvayre ne se raconte pas pour se flatter, mais pour taper du pied, telle une danseuse de flamenco, dans la fourmilière des convenances, des vanités et des lâchetés. On applaudit". Le Nouvel Obs "On a les larmes qui montent et on rit". Augustin Trapenard, La Grande Librairie LYDIE SALVAYRE a écrit une douzaine de romans, traduits dans le monde entier, parmi lesquels La Compagnie des spectres (prix Novembre 1997), BW (prix François-Billetdoux 2010) et Pas pleurer (prix Goncourt 2014). En 2024, elle a reçu le prix Marguerite-Yourcenar pour l'ensemble de son oeuvre.

Par Lydie Salvayre
Chez Points

|

Auteur

Lydie Salvayre

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Autoportrait à l'encre noire

Lydie Salvayre

Paru le 11/09/2026

216 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041429202
9791041429202
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