Rósa & Björk

La suite des aventures d'Hildur, la série déjà best-seller dans le monde ! Deuxième opus du phénomène du polar nordique. Depuis que les vêtements de ses soeurs, Rósa et Björk, disparues il y a vingt-cinq ans, ont été récemment découverts dans le jardin d'un pédophile notoire, l'inspectrice Hildur Rúnarsdóttir nourrit l'espoir d'obtenir enfin des réponses. Alors que l'enquête piétine, le corps d'un politicien de la petite ville d'Ísafjörður est retrouvé sur une piste de ski. Afin de résoudre cette affaire et celle de la disparition de ses soeurs, Hildur n'a d'autre choix que de se confronter aux traumatismes de son enfance. "Une expérience de lecture captivante dans un décor islandais - la série Hildur est brillante ! " Viveca Sten Satu Rämö est née en 1980 en Finlande. Après un voyage d'études en Islande, elle a choisi d'y rester. Auteure de plusieurs livres de non-fiction et de guides sur l'Islande, elle a fait sensation avec Hildur. Ce premier volume d'une série de polars, qui a déjà conquis un million de lecteurs dans le monde, a été couronné par le Prix du meilleur polar Points. Traduit du finnois par Aleksi Moine